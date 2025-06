Incidente sulla A10 tra Feglino e Spotorno: un’auto coinvolta, il conducente in codice giallo al San Paolo

Nella mattinata di oggi, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Feglino e Spotorno, in direzione Genova. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura.

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e garantito le condizioni di sicurezza per permettere l’intervento del personale sanitario di Pietra Soccorso.

Il ferito, unico occupante dell’auto, è stato stabilizzato dall’equipaggio dell’ambulanza di Pietra Soccorso e trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona. Sul posto anche gli ausiliari del traffico, per la gestione della viabilità, e la Polizia Stradale, per i rilievi. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.