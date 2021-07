Loano, Giovanni Battista Cepollina nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia

E' Giovanni Battista Cepollina il nuovo coordinatore cittadino di Loano di Forza Italia.

Una lunga militanza nel partito, con diversi ruoli amministrativi ricoperti quali consigliere comunale dal 1997 al 2001 e dal 2011 al 2016, assessore dal 2001 al 2003 e consigliere Provinciale dal 1999 a 2004. Coordinatore Comunale del partito dal 1998 al 2016, più volte membro del coordinamento provinciale, sia di Forza Italia che del Pdl.

"Si auspica anche per Loano una lista unica del centrodestra che replichi l’accordo per le regionali. Compito del nuovo coordinatore sarà di confrontarsi con i segretari degli altri partiti della maggioranza che appoggia il presidente Toti in Regione" afferma annunciando il nuovo incarico a Cepollina il coordinatore provinciale del partito fondato da Silvio Berlusconi, Marco Melgrati.