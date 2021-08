“Chi sono gli Ultimi 20 per cui decidono i G20?”. A Finalborgo una serata di immagini e parole per comprenderlo

Classificare, concordare i criteri per farlo, analizzare una classifica, stabilire i privilegi delle prime postazioni. Tutto questo in giorni di Olimpiadi appare tutto molto semplice e condivisibile, quasi intuitivo: vincono il più veloce, chi salta più in alto, chi lancia più lontano.

Ma cosa hanno fatto di speciale i cosiddetti "Grandi 20" per salire sul podio della “competizione” tra i 208 stati del mondo? Vittoria che vale poter decidere per tutti gli altri. E che cosa non hanno fatto i cosiddetti “Ultimi 20” per finire in fondo alla classifica e subire le volontà di tutti gli altri?

L'Anpi "Mirco Bruzzi" di Finale, fedele alla sua lotta contro ogni forma di oppressione e ingiustizia, si è posta l'interrogativo lasciandosi interpellare dalla partecipazione del sindaco a “The last 20”, il controvertice organizzato a Reggio Calabria parallelamente al G20 a cui hanno preso parte rappresentanti di alcune delle nazioni "Ultime".

L'invito per Finale a partecipare è arrivato anche grazie alla riuscita esperienza di accoglienza di Migranti del progetto Sprar seguito dal Comune: ”Questa esperienza - dichiara il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli - ha arricchito la nostra città, attraverso l'inserimento di questi giovani sul nostro territorio in associazioni e, molto spesso, con la loro introduzione in attività lavorative”.

Chi vive nei territori degli "Ultimi 20" fisiologicamente cerca di spostarsi verso i territori dei G20, non è un problema, è un fenomeno naturale. Tutto sta a vedere di chi sono gli occhi che lo analizzano.

Sarà una serata di poche incisive parole e di ascolto di testimonianze dirette. Si ascolteranno le voci dei “Last 20” attraverso il breve video realizzato a Reggio Calabria ed il cortometraggio “La nascita di Zoukpana” ne presenterà uno in particolare: la Repubblica Centrafricana.

Il Collettivo savonese SE ha accolto questa grande occasione offerta dell'Anpi e dal Comune di Finale per rendere pubblico un lavoro di reportage che ha messo a rischio le vite di chi l'ha realizzato: gli studenti universitari Centrafricani del Collettivo Zoukpana.

I G20 sono i più ricchi, gli Ultimi20 i più impoveriti e la scia di morte che, con i viaggi dei profughi, li lega ormai anche visivamente, ha cause precise legate alle straordinarie ricchezze naturali degli "Ultimi" di cui i "Primi" necessitano. Una volta ottenute vengono usate per produrre disastri climatici di cui ancora gli Ultimi sono le prime vittime. Ma venerdì sera non saranno le parole a dirlo.