Albenga, si amplia il parco mezzi della Polizia locale

Una nuova Nissan Micra, proveniente da un sequestro per guida in stato di ebbrezza, entra a far parte del parco macchine della Polizia Locale di Albenga.

Come previsto dalla normativa vigente, infatti, le auto confiscate al proprietario (per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o veicoli abbandonati), possono essere assegnate alle forze di polizia.

L’ufficio polizia amministrativa di Albenga, nel corso degli ultimi anni, non si è fatto scappare tale preziosa opportunità riuscendo ad ottenere molteplici veicoli (da BMW ad Alfa Romeo, Volkswagen e molto altro).

I veicoli, una volta acquisiti vengono allestiti ed equipaggiati.

Afferma l'assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: "Grazie alla grande professionalità della Polizia Locale di Albenga, in particolare dell’ispettore Sansalone che segue queste pratiche, negli ultimi anni abbiamo acquisito diversi veicoli provenienti da sequestri. In ultimo la nuovissima Nissan Micra che, con appena 3 mila euro, è stata riallestita ed è entrata ufficialmente a far parte del nostro parco mezzi".

"Con poche migliaia di euro, insomma, riusciamo ad avere veicoli che superano i 20mila euro di valore complessivo con un grande ed evidente risparmio per la collettività” conclude l'assessore.