UPI Liguria: il Presidente Mattarella all'Assemblea nazionale dell'Unione Province Italiane a Imperia

Ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Imperia per la 39ª Assemblea nazionale dell'Unione delle Province d'Italia (UPI).

E' la prima volta che l'Assemblea si terrà in Liguria, a Imperia, il 19 e 20 ottobre. Cuore dell’Assemblea sarà il teatro Cavour.

L'annuncio è arrivato dal Presidente della Provincia e Vicepresidente nazionale UPI, Claudio Scajola, che sui social ha sottolineato la portata istituzionale dell'appuntamento, focalizzato sul ruolo degli enti locali, sul futuro dei territori e sulle celebrazioni per gli 80 anni delle Province nella Repubblica.

Il programma dei lavori si aprirà lunedì 19 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, con la cerimonia inaugurale alla presenza del Capo dello Stato e delle massime cariche istituzionali, seguita da una cena sociale offerta dalla Provincia.

"Sarà un appuntamento di grande prestigio e rilevanza nazionale, che offrirà alla nostra città l’opportunità di essere protagonista del confronto sul futuro degli enti locali e dei territori", ha detto Scajola.

Martedì 20 ottobre la kermesse entrerà nel vivo con due sessioni di dibattito: dalle 9:30 alle 13:30: focus su PNRR, nuove politiche di coesione e Legge di Bilancio, alla presenza di esponenti del Governo, ministri e rappresentanti delle istituzioni europee; dalle 14:30 alle 17:30: discussione della piattaforma programmatica delle Province, con un confronto diretto tra parlamentari, governo e autonomie territoriali sul futuro e le riforme del settore.

La macchina organizzativa di Comune e Provincia, coordinata insieme alla struttura di Anci-UPI Liguria, è già pienamente operativa per accogliere delegati e amministratori in arrivo da tutta Italia.