Verezzi, è tornata al suo posto la targa in memoria di Angelo "Ninnu" Maglio (FOTO)

In borgata Poggio a Verezzi è stata ripristinata la targa, installata presso la pensilina della fermata dell'autobus, dedicata alla memoria di Angelo "Ninnu" Maglio.

Questa mattina è stata effettuata la posa della nuova targa, che va a sostituire quella installata alla fine degli anni '90 rimasta coinvolta in un danneggiamento accidentale di una delle paratie della struttura presente lungo la via che conduce all'ingresso di uno dei borghi più belli d'Italia.

Presenti per l'occasione l'assessore Pier Luigi Ferro, il consigliere Renzo Locatelli e Gian Paolo Pisano di "Vivere Verezzi". All'evento hanno preso inoltre parte anche alcuni familiari di Angelo Maglio tra i quali la figlia Flora.

"In ricordo di Angelo 'Ninnu' Maglio, che fortemente si adoperò per l'installazione di questa fermata, e del suo impegno al servizio della comunità verezzina" è il messaggio riportato sulla placca, firmato dall'amministrazione comunale e dall'associazione "Vivere Verezzi" che per prima volle omaggiare uno dei personaggi più importanti della comunità verezzina scomparso nel 1996.