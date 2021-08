Varazze, paletti di un'attività buttati sull'Aurelia insieme ad un estintore. Il grido d'allarme: "È un problema, siamo stufi"

Non solo auto con parabrezza e finestrini danneggiati con gli autori, tre 21enni genovesi scoperti e denunciati dai carabinieri, ma a Varazze i raid vandalici si fanno sentire anche sull'Aurelia nella zona di San Nazario.

Ad essere coinvolto dai danneggiamenti il negozio di elettrodomestici Molinari di via Torino con alcuni paletti dell'ingresso divelti e buttati per strada. Un estintore inoltre dal distributore di benzina presente nei pressi, è stato scaricato e lanciato dagli ex cantieri Baglietto.