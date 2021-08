Varazze, scoperti dalla Polstrada dieci migranti nascosti all'interno di un tir

Intervento stamani della Polizia Stradale sull'autostrada A10 presso l'autogrill di Varazze. Dieci migranti, di nazionalità bangladese e pakistana, di cui 8 minorenni, sono stati trovati nascosti all'interno di un camion.

Identificati dalle forze dell'ordine e nel contempo rifocillati con cibo e acqua, i minori dopo essere stati sottoposti ai controlli anti-covid sono stati trasferiti in due strutture di Varazze e Celle Ligure. Per legge, infatti, la loro tutela spetta all'autorità del Comune nel quale sono stati trovati. Per le due persone maggiorenni, invece, sono state attuate le procedure previste in questi casi con la notifica dell'ordine di espulsione dal territorio nazionale.