Albissola, tutto pronto per il concerto all'alba il 14 agosto

Tutto pronto ad Albissola Marina per il concerto all'alba previsto per sabato 14 agosto alle ore 5.45 sul molo nella zona della spiaggia libera "La Flaca".

"'Vie' è un viaggio ideale sulle antiche rotte commerciali: la Via del Sale, della Seta, delle Spezie, dell'Incenso, dell'Ambra. Itinerari da tracciare, Vie di scambio e di contatto tra genti lontane e luoghi dell'anima alla ricerca di sonorità che possano unire l’Oriente all’Occidente - dicono dal comune albissolese. Le note dell'Arpa, della Voce e le suggestioni oniriche dell'Handpan e delle percussioni condividono storie fantastiche e leggende tradizionali raccolte di paese in paese insieme ai mercanti, nelle sere stellate sulle navi e di giorno sui lunghi e polverosi sentieri terrestri".

"Il cuore di Vie è l'intreccio tra le corde dell'Arpa e della Voce insieme, vibranti della stessa energia e accompagnate, di volta in volta, da suoni e rumori conturbanti del Mediterraneo e da ritmi, veloci come il vento, del nord Europa - proseguono - Cos’é un viaggio? Partire alla scoperta di qualcosa di insolito, esotico, che ancora non ci appartiene. Paesaggi, culture lontane, differenti e poi suoni, odori, sapori mai provati prima. Il viaggio è uno scambio tra ciò che portiamo e quello che raccogliamo man mano, dove speriamo di trovare pezzi di noi. Si parte sempre per cercare qualcosa. E’ questo Vie: partire, ascoltare e tornare diversi. Buon ascolto".

Si esibiranno, Eliana Zunino, voce, Katia Zunino, arpe e Loris Lombardo, handpan e percussioni.

Ingresso su prenotazione al numero 0194002525, green pass obbligatorio.