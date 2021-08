Coronavirus: 158 nuovi casi in Liguria, 43 nel savonese

Situazione Coronavirus nel savonese: gli ultimi dati diffusi da Regione Liguria mostrano 43 nuovi casi in Asl2 e 11 ricoverati nelle strutture ospedaliere della nostra provincia: uno in meno rispetto a ieri. Uno è in terapia intensiva.

In Liguria i nuovi casi sono 158 per un totale di 2.985 positivi. Il tasso di positività è al 4,98%.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.493.448 (+3.168)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 505.120 (+3.367)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 107.081 (+158)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.985 (+25)

Casi per provincia di residenza

Imperia 527 (+41)

Savona 335 (+43)

Genova 1.327 (+51)

La Spezia 475 (+22)

Residenti fuori regione o estero 66

Altro o in fase di verifica 255

Totale 2.985

Ospedalizzati: 78 (+8); 12 in terapia intensiva

Asl1 27 (+5); 2 in terapia intensiva

Asl2 11 (-1); 1 in terapia intensiva

Galliera 12 (+4); 4 in terapia intensiva

Gaslini 4

Asl4 Sestri Levante 4

Asl4 Lavagna 2 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 7 (+2); 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.686 (+111)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 99.726 (+133)

Deceduti: 4.370

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 402

Asl2 257

Asl3 557

Asl4 146

Asl5 310

Totale 1.672

Dati vaccinazioni 13/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.990.014

Somministrati: 1.858.803

Percentuale: 93%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni