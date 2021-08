Savonese, Ferragosto Sicuro, intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine

In vista del fine settimana di Ferragosto, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e La Sicurezza Pubblica, riunitosi nei giorni scorsi presso la Prefettura di Savona, sono stati disposti dal Questore della provincia di Savona specifici servizi interforze di prevenzione e vigilanza, in analogia a quelli già effettuati nei precedenti weekend estivi, nelle località turistiche e nelle zone della movida, ove è previsto un maggior afflusso di cittadini e turisti.

Il dispositivo messo in campo, che vede impegnate tutte le forze di polizia con il contributo delle polizie locali, ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza di tutti nel periodo più “movimentato” dell’anno.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, oltre alle pattuglie delle Volanti della Questura e del Commissariato P.S. di Alassio e l’utilizzo delle moto d’acqua per vigilare il litorale, con l’ausilio anche di pattuglie in borghese, fondamentale è l’apporto delle Specialità.

la Polizia Stradale intensificherà i servizi di vigilanza anche in previsione di possibili criticità dovute al traffico veicolare, la Polizia di Frontiera Marittima in ambito portuale rafforzerà i controlli presso gli imbarchi,la Polizia Ferroviaria garantirà la sicurezza dei viaggiatori in ambito ferroviario, mentre la Polizia Postale si occuperà della sicurezza in rete.

Verranno svolti, inoltre, ulteriori servizi interforze in occasione di eventi che richiamano maggior afflusso di persone quali, ad esempio, il tradizionale spettacolo pirotecnico di ferragosto ad Alassio ed effettuati controlli diffusi, per verificare il rispetto delle normativa sul contenimento dell’epidemia Covid 19.

I servizi per un’estate sicura continueranno per tutto il periodo estivo.