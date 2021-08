Bormida, scivola nel fiume e non riesce ad allertare immediatamente i soccorsi

Brutta disavventura per un pensionato di Bormida che nella tarda mattina mentre si trovava nell'orto in prossimità della sua abitazione nei pressi dell'omonimo fiume in località Pian Sottano, ha perso l'equilibrio pensando di poggiare il piede sul terreno scivolando invece e cadendo nella scarpata del fiume tra rovi e pietre.

Probabilmente stordito dall'incidente, l'uomo è riuscito ad allertare la sorella, e quindi i soccorsi, solo diversi minuti dopo l'incidente, intorno alle 13.30.

Una volta ricevuto l'allarme sul posto si sono recati i soccorritori del 118 coi militi della Croce Bianca di Carcare e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo per il recupero.

L'anziano è stato poi trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona con alcune escoriazioni e traumi dovuti alla caduta.