1° settembre, il movimento contro il Green Pass si prepara al blocco delle stazioni ferroviarie, c'è anche Genova

Quello del capoluogo è l'unico scalo regionale che compare nella locandina diffusa. Nonostante ciò un blocco a oltranza, coi manifestanti pronti a bloccare il traffico sulla stazione di Principe a partire dalle 15 fino a sera, rischia di trasformarsi in un inferno per i viaggiatori e pendolari di tutta la Liguria e non solo: si tratta infatti dello snodo principale regionale con treni provenienti anche dal nord.

Le motivazioni sono riconducibili all'entrata in vigore dell'obbligo di green pass (o certificati equivalenti) per viaggiare sui treni a partire dal 1° settembre. Saranno interessati Frecce, Intercity e Intercity notte, invece, vengono esclusi dall'obbligo di certificazione verde, i treni regionali che nel ponente ligure rappresentano però il traffico maggiore di convogli. Così come non è previsto l'obbligo anche su bus, tram e metro.