Alassio aumenta i controlli contro i "furbetti dei rifiuti": nelle prime serate sanzionati 6 esercizi commerciali

Pattuglie diurne e serali, ma anche pattuglie in borghese per verificare chi e perché nonostante i numerosi inviti continui non solo ad abbandonare i rifiuti a terra, ma non differenzi i rifiuti a monte lasciando sacchi con organico, plastica, cartone e altro in maniera del tutto indifferenziata.

"A chi mi dice che i contenitori sono troppo piccoli - spiega Fabio Macheda, assessore all'Ambiente del Comune di Alassio - rispondo che i contenitori hanno il triplo della capienza rispetto a quelli precedenti. Ma è chiaro che se io non differenzio, e magari non riduco i cartoni o non schiaccio i contenitori di plastica, i contenitori per quanto capienti non basteranno mai. Dobbiamo cambiare non il cassonetto, ma la mentalità rispetto al rifiuto. Differenziare non è avere quattro contenitori anziché uno, ma comprendere che se avvio il rifiuto verso un corretto percorso di recupero, non solo salvaguardo l'ambiente, ma in prospettiva andrò a risparmiare sui costi di discarica e quindi anche sulle tariffe che utenze private e pubbliche sostengono per il servizio. Occorre 'imparare' a differenziare e farlo, ripeto, non è fare un favore al Comune, ma principalmente è farlo a noi stessi e all'ambiente nel quale viviamo".