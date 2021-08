Borghetto S. Spirito, c'è l'ok della Regione per i lavori di messa in sicurezza di Via Po

"Buone notizie per l’argine del Varatella di via Po. Finalmente dopo un lungo e travagliato iter burocratico, la Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 5047 del 23/08/2021 ha rilasciato l’autorizzazione idraulica a favore del Comune di Borghetto S.S. ai fini della realizzazione di lavori di messa in sicurezza della carreggiata stradale di Via Po mediante ripristino argine in sponda destra franato durante eventi calamitosi". Lo comunica, con un post sulla propria pagina Facebook istituzionale, il Comune di Borghetto Santo Spirito.

"Ora si può procedere con la progettazione esecutiva e, nel breve, con l’inizio dei lavori per un importo complessivo di 100.000 € di cui 80.000 € finanziati grazie a un contributo regionale richiesto ed ottenuto dall’Ufficio Lavori Pubblici e da 20.000€ di risorse reperite nel bilancio comunale" concludono dal municipio borghettino.