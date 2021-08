Borgio, una magnolia e "l'albero della vita" per ricordare Brunella Marmetto (FOTO)

Il ricordo di uno dei volti più noti del paese continuerà a vivere anche grazie alla magnolia presente nel parco, dono dell’associazione commercianti. Inoltre, è stata installata un’opera in pietra di Verezzi (curata da Mario Nebiolo) rappresentante l’albero della vita: foglie di vite, tralci, a significare che le buone cose continuano a dare frutti. Un simbolo che vuole rappresentare come Brunella Marmetto sia sempre al fianco della comunità borgese.

"In ogni parte del paese troviamo un suo segno, piccole attenzioni al territorio: opere utili come parcheggi e piazza - le parole di Renato Dacquino - Nei gesti di tante persone vediamo i suoi gesti, cura del particolare, ricerca della bellezza con determinazione e capacità. Abbiamo appreso dal suo esempio, avere ogni giorno comportamenti di valore e attivi per il bene del paese deve essere il nostro impegno".

Presente per l'occasione anche Massimiliano Unere, figlio di Brunella Marmetto, che ha ricordato la madre ringranziando per per gli omaggi alla sua memoria e per l'affetto sincero che la gente ha nutrito e continua a nutrire nei confronti di una figura distintasi nel tempo con il suo impegno per la cittadinanza.