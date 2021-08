Cairo, Maurizio Picozzi presenta il suo ultimo libro "I misteri delle bombe nere"

Giovedì 2 settembre il dottor Maurizio Picozzi presenterà il suo ultimo libro "I misteri delle bombe nere". L'appuntamento è fissato per le ore 18 presso la biblioteca civica "F.C. Rossi" di Cairo Montenotte.

Un romanzo inchiesta che parte da uno dei tanti episodi di stragismo, apparentemente minore, quello delle bombe del 1974 a Savona, per diventare narrazione storica.

Nato a Roma, specializzato in diritto penale e criminologia presso l’Università La Sapienza, Maurizio Picozzi ha operato per molti anni come magistrato, esercitando l’incarico di Procuratore della Repubblica, nonché di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale. Già autore del romanzo inchiesta “Uomini o mantidi?” sul caso di Gigliola Guerinoni.

A causa dell’emergenza epidemiologica, e per rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid emanate dal Governo e/o dalla Regione, gli ingressi sono limitati, è necessaria la prenotazione al numero 019 504533 ed è obbligatorio il possesso del green pass.