Celle, cambio della guardia nella polizia locale: dall'1 settembre nuovo comandante Erika Pizzocolo

Dal primo di settembre al 31 luglio 2023 Erika Pizzocolo sarà il nuovo comandante della polizia locale di Celle.

Ad annunciarlo con un decreto sindacale il sindaco Caterina Mordeglia che ha così affidato il comando cellese dei vigili all'ormai ex ispettore, responsabile dell'ufficio amministrativo, servizio comando della polizia locale di Savona che in passato era già stata a Celle come vigile stagionale.

L'agente che si era classificata al secondo posto nel concorso per l'assunzione a tempo indeterminato come istruttore direttivo, a seguito della rinuncia di Ruggero Cerulli, è subentrata assumendo l'incarico.

L'attuale comandante Nadia Pontillo, rimarrà comunque come vice, ruolo che era di Bartolomeo "Roby" Fazio, da poco andato in pensione, ex comandante di Varazze che nel 2017 si era trasferito a lavorare a Celle.

"Ringrazio Nadia Pontillo per il lavoro svolto in questi anni e dò il benvenuto al Comandante Erika Pizzocolo: rivolgo i miei migliori auguri a lei e a tutto il corpo di Polizia Locale per un sereno e proficuo lavoro - dichiara il Sindaco Caterina Mordeglia - Nel primo incontro con il Comandante Pizzocolo abbiamo condiviso di perseguire l'obiettivo del monitoraggio del territorio: ritengo che l'azione della Polizia Locale sia fondamentale per garantire ai cittadini sicurezza e tutela dell'ordine pubblico".