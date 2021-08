Nuovo polo scolastico ad Albissola, il comune pubblica un avviso per la manifestazione d'interesse di quattro aree comunali

Il nuovo polo scolastico che sarà previsto in via Luccoli costerà più di 7 milioni di euro, così l'amministrazione comunale di Albissola Marina si è attivata con lo scopo di individuare alcuni immobili comunali da alienare e con il ricavato intervenire per sostenere una buona percentuale della spesa per la realizzazione dell'edificio per le nuove scuole.

L'approvazione del progetto aveva consentito al comune di reperire 2 milioni di euro grazie al primo posto raggiunto in graduatoria per un contributo regionale per la creazione, ma per consentire la realizzazione è stato avviato un avviso esplorativo per le manifestazioni di interesse degli stabili attualmente utilizzati come scuole elementari e medie e uffici comunali.

I lotti sarebbero divisi in quattro: lotto 1, l'area edificabile di via Garbarino (scuola elementare e zone limitrofe) per un valore di 1 milione e 800 mila euro; lotto 2 la scuola dell'infanzia di via Don Ricchebuono per 675mila euro; lotto 3 il complesso di via Gentile, attuale scuola secondaria di primo grado per 2 milioni e 400mila euro e il lotto 4, i locali di piazza del Popolo (attuale sede comunale) per 700mila euro. Per un importo complessivo che si attesta sui 5 milioni e 655mila euro.

Sui lotti 2–3–4, come specifica il comune albissolese, l’entrata in disponibilità e la conseguente trasformazione edilizia non potranno avvenire prima della fine lavori del polo in progetto, previsto per il 31 dicembre del 2024, visto che fino a quella data i locali saranno utilizzati dalla popolazione scolastica. Per quanto riguarda il lotto 4 lo stesso è sempre vincolato alla fine lavori delle nuove scuole in quanto gli uffici comunali si dovrebbero trasferire totalmente nella sede della Scuola Primaria e quindi anche in questo caso fino a quella data i locali saranno utilizzati dalla popolazione scolastica.

Sul lotto 1 infine l’entrata in disponibilità e la conseguente trasformazione edilizia non è legata alla fine lavori, in quanto si tratta di un'area libera attualmente occupata da campi da tennis la cui gestione è affidata ad un esterno ma con la clausola che dovranno essere restituiti al Comune a semplice richiesta dello stesso in qualunque momento.

Il percorso progettuale, prevederà quindi la preliminare realizzazione di un nuovo complesso scolastico per poi, in una fase successiva, procedere al trasferimento delle scuole esistenti all’interno della nuova volumetria con una contestuale alienazione dei beni attualmente utilizzati.

"Per quanto concerne le attuali superfici da destinarsi al mercato immobiliare, l’Amministrazione Comunale ha manifestato la più estesa elasticità urbanistica dimostrandosi disponibile ad accogliere la destinazione d’uso maggiormente compatibile con il mercato immobiliare attuale" spiegano dal comune.

"Si tratta di un avviso esplorativo non finalizzato a procedura di gara per alienazione ma finalizzato a verificare l’effettivo interesse del mercato all’acquisto dei beni sotto elencati per procedere poi alla realizzazione del polo scolastico tramite procedura di partenariato pubblico privato" hanno proseguito dall'amministrazione comunale.

I soggetti, anche riuniti in gruppi, , che vorranno manifestare il proprio interesse all’acquisto dei beni immobili, dovranno inviare la manifestazione di interesse entro le 13:00 del 31 ottobre 2021.