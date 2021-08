Tovo, proposto ai cittadini un presunto servizio di vigilanza privata. Il Comune prende le distanze: "Attenzione massima"

Negli ultimi giorni a Tovo San Giacomo sono numerose le segnalazioni in merito alla presenza di un’azienda privata che starebbe promuovendo in maniera capillare, quasi porta e porta, un’attività (a pagamento) di sorveglianza notturna delle abitazioni.

Dal Comune fanno sapere di non centrare nulla con tale proposta né tantomeno di aver mai promosso iniziative simili. Inoltre dal municipio tovese invitano, se non interessati, a non firmare nulla né a lasciare recapiti e, per prudenza, ad evitare l'ingresso nelle abitazioni di persone sconosciute.