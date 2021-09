Alassio, dopo i lavori di ristrutturazione, la piscina ha riaperto i battenti

Completamente rinnovata nella vasca e negli spazi comuni, la piscina di Alassio ha riaperto i battenti con l’inizio del mese di settembre, anche se occorrerà attendere il 20 settembre per l'avvio dei numerosi corsi in programma per la nuova stagione.

Visto il D.L. del 23/07/21 n. 175, per accedere alla struttura è necessario esibire il Green Pass, regola valida anche per gli accompagnatori.​ La segreteria salva i dati, pertanto, fatto il primo accesso con Green Pass, in caso di dimenticanza si potrà comunque accedere alla piscina. Sempre muniti di Green Pass, sarà possibile per i genitori guardare i propri figli dall’atrio durante le attività sportive, a patto di mantenere la distanza di sicurezza. L’accesso negli spogliatoi sarà regolamentato dal personale in servizio e potranno esserci un massimo di 3 accompagnatori.

Dal 6 al 17 settembre la segreteria sarà aperta per ricevere tutte le informazioni sui corsi e sui recuperi, per le iscrizioni e il nuoto libero dalle 9.00 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 21.00.