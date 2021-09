Servono nuove valutazioni: ancora nessuna novità sulla riapertura della galleria Ranco sulla A10

Ancora nessuna decisione sulla riapertura al traffico della galleria Ranco sulla A10 tra Savona e Albisola, dopo lo slittamento dello stop al cantiere nella giornata di ieri, 3 settembre, previsto come ogni venerdì per le 14.

Un imprevisto tecnico verificatosi su di un nuovo concio nel tunnel, dove sono in corso lavori di ammodernamento nell’ambito del piano di potenziamento delle infrastrutture autostradali liguri, aveva fatto propendere i tecnici per il rinvio dell'apertura al traffico su due corsie per senso di marcia nel tratto.

A seguito delle approfondite verifiche tecniche effettuate nella giornata di ieri da specializzati progettisti esterni, è stata così pianificata nella mattinata di oggi la riunione per condividere con i tecnici del Mims e del Politecnico di Torino gli esiti degli esami necessari eseguiti nelle scorse ore.

Le puntuali rilevazioni effettuate e le possibili soluzioni tecniche individuate dagli esperti esterni verranno condivise e valutate dal tavolo odierno per poter stabilire la riapertura al transito del fornice nel week end, apertosi nella serata di ieri con le ormai note lunghe code non solo in autostrada ma anche in Aurelia col traffico dei vacanzieri aggiuntosi a quello dei pendolari.