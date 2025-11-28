Albenga e il mondo della scuola in lutto: si è spenta la prof. Paola Enrico in Torelli

Albenga e il mondo della scuola dicono addio alla professoressa Paola Enrico in Torelli. È stata per tutti la “prof. Torelli”, docente di materie scientifiche al Liceo Scientifico G. Bruno di Albenga.

Scomparsa all’età di 84 anni, lascia il marito Augusto, i nipoti Carola e Filippo, le figlie Veronica e Serena con Remo.

“Era temuta dagli alunni, ma sicuramente molto amata – commenta l’ex collega Gino Rapa -. Ho sempre provato per lei una stima sincera, per come sapeva essere autorevole e non autoritaria. Mai una parola fuori posto. Preparata e precisa si guadagnava il rispetto di tutti con un modo di fare deciso e dolce nello stesso tempo, attento alle esigenze degli altri. Nei collegi docenti e nei consigli di classe sempre pronta a difendere e sostenere i suoi allievi dai quali pretendeva molto perché dava, a sua volta, molto. Ultimamente, nei rari incontri, ci abbandonavamo ai ricordi con qualche accenno rassegnato alla salute che stava venendo meno. Ciao cara Paola”.

Su Facebook, sono tante le persone che la stanno ricordando. In particolare, anche l’ex alunno Alessandro Chirivì, oggi avvocato e consigliere di maggioranza nel Comune di Laigueglia. “Non posso non ricordarla con grande affetto – scrive -, quando intrecciava penne e matite nella mano per spiegare gli orbitali degli atomi, quando interrogava i sali e dovevi dire la formula del permanganato di potassio o dell'ipoclorito di sodio entro 3 secondi, quanto voleva che sapessimo riprodurre l'esatta sequenza delle lunghissime formule chimiche del ciclo di Krebs o quando ti metteva in mano una roccia a caso presa dallo scatolone verde e dovevi riconoscerne nome, tipologia e composizione. Insegnante preparata, capace e sommamente giusta, mi piace immaginarla ora in cielo a discutere col prof. Andrea Gallea, come allora, se siano più importanti le materie scientifiche o quelle umanistiche nel percorso dei liceali”.

Il rosario verrà recitato questo pomeriggio alle 18 nella camera mortuaria dell'ospedale di Pietra Ligure. I funerali, invece, avranno luogo sabato 29 novembre alle 15 nella parrocchia di San Bernardino ad Albenga.