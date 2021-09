Speciale elezioni Savona |

Comunali 2021, Sinistra per Savona organizza un dibattito sul futuro del campus universitario

Mercoledì 15 settembre, alle ore 17.30, presso i Giardini Serenella-SMS Fornaci

Mercoledi 15 settembre alle ore 17,30 ai Giardini Serenella-SMS Fornaci, corso Vittorio Veneto 73r, la lista "Sinistra per Savona", che fa parte della coalizione di Marco Russo, organizza un dibattito sul futuro dell'Università a Savona e sul ruolo strategico che questa istituzione può assumere nella crescita culturale ed economica della città. Il tema è uno di quelli centrali nel programma di "Sinistra per Savona". Il candidato sindaco Marco Russo e i candidati della lista Sinistra per Savona si confronteranno su come realizzare quest'obiettivo con due figure molto preparate e conosciute dell'Università di Genova: Marco Doria, docente, già sindaco di Genova e Lara Trucco, docente e prorettrice. Il dibattito si preannuncia interessante per la qualità dei relatori e perchè si propone di mettere in campo idee concrete per ringiovanire la città e la sua economia. Sono invitati a partecipare i cittadini tutti di Savona, soprattutto i giovani.

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.