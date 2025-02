Caos ingiunzioni di pagamento in Provincia. Olivieri: "Nessuno pagherà un euro in più di quanto già corrisposto"

Palazzo Nervi aveva infatti affidato l'incarico per la riscossione alla società LaBConsulenze Srl che tramite Komunica di Caraffa di Catanzaro ha inoltrato le ingiunzioni per le annualità 2018-2021.

"Ho potuto appurare di persona ciò che mi hanno detto i cittadini e ci sono molti curiosi interrogativi per ora senza risposta ha detto Mirri - Chi ha istruito e confermato le sanzioni mettendo in angoscia migliaia di cittadini? Non è giusto che molte persone si trovino costrette a fare ricorsi per infrazioni già pagate. L'amministrazione provinciale deve chiedere che vengano annullate e la società verificare chi realmente non ha pagato".

Sono state recapitate 17mila 168 ingiunzioni per un totale di 29mila verbali del periodo dal 2018 al 2021 per una cifra complessiva di recupero del credito che si attesta 3 milioni e 100mila euro.

Da fine gennaio a fine febbraio sono state notificate 1918 ingiunzioni via pec e 10mila 120 via posta, alcune sono ancora in lavorazione e una parte, 3800, non sono state recapitate (persone decedute, trasferite o con indirizzo non riconosciuto. ecc ecc). 2000 verbali sono stati saldati con un incasso di 574mila euro, 300 invece sono state le dilazioni per 215mila euro.