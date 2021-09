Berrino: "La ferrovia Nizza-Ventimiglia-Breil-Cuneo al centro dei lavori della conferenza intergovernativa con i francesi del 30 settembre"

"La ferrovia Nizza-Ventimiglia-Breil-Cuneo e lo stato dei lavori per l'elettrificazione della stazione di Ventimiglia sono al centro dei lavori della Conferenza Intergovernativa 'Alpi del Sud' in programma il prossimo 30 settembre: la Regione sta seguendo passo dopo passo i lavori. L'obiettivo con i francesi è ristabilire la circolazione ferroviaria tra Breil-sur-Roya e Ventimiglia entro la fine dell’anno". E’ quanto dichiarato dall'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino.

Nel dettaglio nella Conferenza Intergovernativa saranno affrontati anche i seguenti punti: aggiornamento sulla situazione della strada di accesso al tunnel (lato francese e italiano); presentazione dei negoziati condotti da Anas con Edilmaco e approvazione della Cig dei nuovi importi complessivi dell’intervento; programmazione dei lavori per il ripristino della velocità di progetto (80 km/h); informativa sugli esiti della riunione della Commissione tecnica e del Comitato sicurezza del prossimo 20 settembre; strumenti informativi per efficientare lo scambio di informazioni tra i gestori dell’infrastruttura in relazione alla rendicontazione.