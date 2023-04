Savona, vie rinominate in onore delle vittime dei fascisti e dei femminicidi. Non Una di Meno: "Giorni ricchi di emozioni e sorellanza" (FOTO)

Via Partigiana Ivanka, via Nadia Zanatta, via Penelope Please.

Sono state rinominate in onore di Clelia Corradini, partigiana assassinata dai fascisti, la dipendente comunale uccisa dal marito e Marco Marras Casu, drag queen savonese, morto a causa di una grave malattia. Ma non solo.

L'associazione Non Una di meno in occasione della fiaccolata del 24 Aprile ha voluto dar vita a questo gesto simbolico di rinominazione delle vie della città di Savona in onore di persone che hanno fatto tanto non solo per la storia della provincia ma che sono state vittime di femminicidio o che hanno lottato per i diritti civili.

"Sono stati due giorni ricchi di emozioni e sorellanza: abbiamo partecipato alla fiaccolata del 24 rinominando, durante il percorso, le vie della nostra città, tanto per ricordare che noi ci siamo, che lottiamo, che siamo transfemminist* e antifascist* 🇮🇪 - dicono da "Non Una di Meno Savona - Oggi (ieri per chi legge. ndr) vogliamo ringraziare tutt* quell* che ci sono venuti a trovare al Priamar, che ci hanno sostenuto e a cui abbiamo potuto regalare un sorriso".