Covid in Liguria: 13 nuovi positivi in provincia di Savona, un decesso in tutta la regione

Sono 75 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. 13 sono in provincia di Savona, 16 a Imperia, 28 su Genova e 17 su La Spezia. Purtroppo si è registrato il decesso di una donna di 86 anni, ricoverata per Covid all'Ospedale di Lavagna.

Questi gli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 1.600.160 (+2.859)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 639.646 (+5.554)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 111.850 (+75)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.594 (-35)



Casi per provincia di residenza

Imperia 285 (-14)

Savona 365 (-1)

Genova 1.270 (-20)

La Spezia 449 (+4)

Residenti fuori regione o estero 49

Altro o in fase di verifica 176 (-4)

Totale 2.594 (-35)

Ospedalizzati: 91 (+3); 7 in terapia intensiva

Asl1 17 (-)

Asl2 22 (-3); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino 15; 4 (+1) in terapia intensiva

Galliera 22 (+3); 2 in terapia intensiva

Gaslini 4 (-)

Asl4 Sestri Levante 6 (+3)

Asl5 Spezia 5 (-)





Isolamento domiciliare: 1.432 (+21)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 104.860 (+109)

Deceduti: 4.396 (+1); una donna di 86 anni all'Ospedale di Lavagna.



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 300 (+31)

Asl2 298 (+21)

Asl3 398 (-5)

Asl4 67 (+6)

Asl5 170 (+10)

Totale 1.233 (+63)



Dati vaccinazioni 18/09/2021 ore 16 si precisa che a causa di un aggiornamento del sistema flussi informativi vaccini da parte del Ministero, potrebbe verificarsi un disallineamento dati per le prossime 24 ore.

Consegnati (fonte governativa): 2.434.919

Somministrati: 2.096.897

Percentuale: 86%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni