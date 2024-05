Prevenzione cardiovascolare all'ospedale di Cairo, il dottor Bracco: "Attiriamo l'attenzione di coloro che frequentano poco i medici di famiglia"

"Un modo per attirare l'attenzione di coloro che non frequentano regolarmente il proprio medico di famiglia per informarsi sulla propria salute". Il dottor Fabio Bracco, responsabile degli ambulatori di cardiologia dell'ospedale di Cairo, presenta l'evento di prevenzione cardiovascolare che si terrà domani, sabato 4 maggio, dalle ore 9 alle 12:30, presso il nosocomio cairese.

L'iniziativa offre ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente a uno screening del rischio cardiovascolare. Il personale sanitario, composto da medici cardiologi e infermieri del reparto, supportati dai volontari dell'Associazione Savonese Amici della Cardiologia o.d.v., eseguirà valutazioni approfondite, tra cui la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, del peso corporeo e del colesterolo. Al termine della valutazione, verrà rilasciata una carta del rischio cardiovascolare, utile per una consultazione successiva con il medico di famiglia.

"Con questa iniziativa ci rendiamo utili per creare o rafforzare quel circolo virtuoso tra specialisti e medici di famiglia", commenta il dottor Bracco, originario della Val Bormida, che vanta una lunga esperienza nel campo della cardiologia preventiva: "Prima della pandemia ho organizzato cinque giornate mondiali contro l'ipertensione arteriosa e tre congressi dal titolo 'Val Bormida e Sanità', che hanno attirato personalità di spicco nel settore sanitario, come il virologo Pregliasco".

Il legame affettivo del dottor Bracco con la Val Bormida è evidente: "Dopo 14 anni di clinica universitaria, sono 'sbarcato' all'ospedale di Cairo, dove ho prestato servizio per 20 anni. Durante il periodo della pandemia, sono stato all'ospedale San Paolo per poi tornare al San Giuseppe quando il dottor Biagini è andato in pensione".

L'evento di domani è promosso dall'associazione Savonese Amici della Cardiologia, in collaborazione con il reparto di Cardiologia P.O. Levante e il sostegno prezioso del comune di Cairo Montenotte, dell’Asl 2 Savonese, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Savona, oltre al Lions Club Valbormida.