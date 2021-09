Con l’associazione Preziosa si parla di prevenzione e ricerca sanitaria in oncologia

Appuntamento con la salute e la prevenzione, il 6 ottobre alle ore 16, con un Webinar organizzato dall’associazione Preziosa Onlus, sul tema: “Innovazione e sostenibilità: un binomio possibile per il nostro sistema sanitario? Prevenzione nell’ottica della sostenibilità”. L’evento è patrocinato dalla Regione Liguria e dall’Associazione Europa Donna.

Il convegno ha l’obiettivo di favorire, attraverso un confronto tra clinici, farmacologi, farmacisti ospedalieri, istituzioni, un confronto sullo stato della governance sanitaria in oncologia in Italia con un focus sui principali risultati conseguiti, sui traguardi prioritari da raggiungere e sul tema della prevenzione come la migliore arma per vincere le patologie oncologiche e come la migliore risposta in ottica di sostenibilità.

Il progresso e la ricerca oggi conducono allo sviluppo di nuove molecole che consentono di migliorare sensibilmente le prospettive di cura dei malati di tumore, con un significativo aumento della sopravvivenza e in molti casi con la cronicizzazione della malattia, ma questa innovazione genera spesso problemi di accesso e sostenibilità economica.

Parteciperanno il dott. Brunello Brunetto consigliere regionale, Dott. Paolo Pronzato Direttore Oncologia Medica 2 IRCCS AOU San Martino, il dott. Andrea De Censi Direttore SC Oncologia Medica E.O. Ospedali Galliera che svilupperà il tema "Alimentazione attività fisica e stili di vita", la dott.ssa Luigina Bonelli S.S. Prevenzione secondaria e screening IRCCS AOU San Martino che parlerà di screening e diagnosi precoci verso il futuro e il dott. Carlo Genova U.O.S. Tumori Polmonari IRCCS AOU San Martino invece delle prospettive dell’innovazione terapeutica.

Seguirà una tavola rotonda sul tema: Il servizio sanitario nazionale è ancora un sistema sostenibile? A cui parteciperanno: la dott.ssa Sabrina Beltramini Direttore U.O.C. Farmacia IRCCS AOU S. Martino, la Dott.ssa Giulia Buzzatti Oncologia IRCCS AOU S. Martino, Davide Croce Direttore del Centro Economia e Management in Sanità e Sociale LIUC Business School Castellanza (VA), Anna Maria Gatti Direttore Dipartimento Medicina Villa Scassi, Manlio Mencoboni S.S. Oncologia Ospedale Villa Scassi – Segretario regionale AIOM, Deliana Misale Associazione Europa Donna, Barbara Rebesco Direttore SC Politiche del Farmaco A.LI.SA., Dott. Francesco Spagnolo Oncologia IRCCS AOU S. Martino.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito: www.associazionepreziosa.it.