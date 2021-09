Venerdì Scientifici di Savona, il 1 ottobre lezione su un braccio robotico a cura di Jennifer Turco, Giuseppe Orsi e Giacomo Magnone

Una lezione su un braccio robotico: è quanto propongono i Giovani per la Scienza per il prossimo appuntamento, parte del progetto dei “Venerdì Scientifici di Savona”, che si terrà venerdì 1 ottobre dalle 16.00 sulla piattaforma Zoom. A parlarne sarà il gruppo di robotica dell’associazione composto da Jennifer Turco, che ha progettato, costruito e programmato il braccio robotico, Giuseppe Orsi e Giacomo Magnone.

L’obiettivo della lezione è ripercorrere il sogno della macchina, dall’invenzione della parola robot alla sua realizzazione; si parlerà delle diverse caratteristiche che i robot possono assumere e dei loro scopi, per finire con un focus sulla progettazione del prototipo esistente.

Jennifer Turco studia Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino. Ha frequentato l’ITIS Ferraris Pancaldo di Savona, indirizzo Elettronico, e durante l’anno della prima superiore, è entrata a far parte dell’Associazione “Giovani per la Scienza”. Negli anni delle superiori, nonostante la pandemia, ha avuto modo di approfondire le sue conoscenze nel campo dell’elettronica con vari progetti, tra cui il percorso formativo all’Accademia Progettazione Elettrica della Schneider, dove ha realizzato e configurato, insieme ad altri ragazzi, un quadro elettrico industriale, imparando a controllarlo completamente a distanza, tramite internet; il “progetto Cicerone” dell’IISS Ferraris-Pancaldo, dove ha partecipato alla programmazione di un robot per guidare le persone all’interno di ambienti espositivi quali mostre e musei, nonché di accompagnare le persone con difficoltà visive o motorie; il corso e-mobility, che vuole fornire agli studenti aderenti un primo approccio mirato alle tematiche legate al mondo della mobilità elettrica. Nell’ambito dei “Giovani per la Scienza”, tra i progetti a cui ha lavorato si annoverano il clinometro, il regolo e il semaforo, esposti e spiegati a “Savona, i Giovani e la Scienza”. Inoltre, il momento angolare, la Bobina di Tesla, l’Uovo di Tesla, spiegati al pubblico alle Notti Bianche Savonesi, e il Braccio Robotico a Scienza in Piazza a Noli quest’anno.

Giuseppe Orsi frequenta il quarto anno al Liceo O. Grassi di Savona indirizzo scienze applicate. È socio dell’Associazione “Giovani per la Scienza” dal 2019, prima nel gruppo di informatica e successivamente in quello di robotica. Ha partecipato per due anni, 2018-19, al campus MFS estivo a cura della scuola di formazione scientifica L. Lagrange di Torino. Oltre alla sua passione per la Scienza, Giuseppe coltiva anche altri interessi: fa parte del direttivo del giornalino d’istituto “Farò del mio peggio”, del progetto teatrale del Liceo Grassi e coltiva il suo amore per la montagna praticando attività escursionistiche dal 2012 con delle associazioni attive nel settore.

Giacomo Magnone frequenta la classe quarta di informatica e telecomunicazioni all’IISS Ferraris-Pancaldo. È socio dell’associazione “Giovani per la Scienza” dal 2018, ha studiato l’esperimento di Millikan e del Tubo di Thomson assieme al gruppo di fisica atomica e lo ha presentato a vari eventi aperti al pubblico come il Festival della Scienza e le Notti Bianche Savonesi. Da qualche tempo ha deciso di seguire la sua passione per l’informatica entrando a far parte del gruppo di informatica e robotica.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato può contattare l’Associazione compilando il modulo (clicca qui).