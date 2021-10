Elezioni 2021, "Nuova Grande Loano" chiude la campagna elettorale: "La città è ad un bivio, sta decidendo se rimontare la china o abbandonarsi al costante declino"

“È arrivata la fine di questa campagna elettorale. La lista 'Nuova Grande Loano - Piccinini Sindaco' arriva rafforzata a questo momento. Abbiamo lavorato molto in queste settimane, 'mappando' le esigenze e le criticità delle varie zone di Loano attraverso un quotidiano incontro con i residenti e studiando già le strategie e le soluzioni per risolvere i problemi riscontrati”.

"È stata un’esperienza umana ancora prima che politica - conferma il candidato sindaco Piccinini - Essere così vicini alle persone, ascoltarle, condividere con loro problemi e speranze ci ha arricchito moltissimo, sia come individui che come, speriamo, futuri amministratori. Loano è ad un bivio, non sta scegliendo solo il prossimo sindaco e i prossimi consiglieri, sta decidendo se rimontare la china o abbandonarsi al costante declino. Non è una tornata elettorale qualunque, non si decidono i prossimi cinque anni, ma i prossimi venti”.