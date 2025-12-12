Savona, diciassette ispettori di Tpl si occuperanno del controllo della sosta a pagamento

Con il passaggio della gestione dei parcheggi cittadini a pagamento a Tpl Linea arrivano 17 nuovi controllori della sosta. Con un provvedimento, il sindaco Marco Russo ha dato il via libera a un’estensione dei poteri ispettivi del personale dell'azienda di trasporto pubblico locale.

Diciassette dipendenti di Tpl, dopo aver seguito un percorso formativo specifico e superato un esame finale, diventano a tutti gli effetti figure abilitate a controllare e sanzionare le violazioni legate alla sosta.

Si tratta di una possibilità prevista dal Codice della Strada, che consente ai sindaci di affidare compiti di prevenzione e accertamento non solo ai vigili urbani, ma anche al personale di aziende pubbliche o private che gestiscono la sosta o il trasporto.

Tra il 4 e il 20 novembre hanno preso parte a un corso dedicato, affrontando temi come normativa della sosta, procedure di accertamento e gestione delle situazioni critiche. Il 2 dicembre una commissione composta dal comandante della Polizia Municipale, dal direttore di TPL, da un rappresentante del Ministero dei Trasporti e da un docente esaminatore ha valutato la loro preparazione. Tutti promossi.

I controllori della sosta on si occuperanno soltanto delle contravvenzioni sulle auto lasciate in sosta irregolare nei parcheggi a pagamento. Il decreto conferisce loro anche il potere di vigilare sulle corsie preferenziali, sulle fermate e sulle strade percorse dagli autobus di linea.