Rigenerazione Urbana, viabilità e mobilità ciclistica, difesa del suolo e bonifiche ambientali: per il savonese oltre 3 milioni di euro dalla Regione

"Ottime notizie, ancora una volta, per la Provincia di Savona, da parte di Regione Liguria. Sono stati infatti deliberate durante l’odierna seduta di Giunta, le risorse destinate alla Rigenerazione Urbana, da parte dell’Assessorato di Marco Scajola, e al programma Triennale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica 2021 /2023 , alla programmazione quota risorse per interventi inerenti la difesa del suolo e le bonifiche ambientali, da parte dell’Assessorato di Giacomo Giampedrone". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo".

Per la rigenerazione urbana (legge 145/2018) la somme sono così suddivise :

Castelvecchio di Rocca Barbena: 150.000;

Roccavignale:175.000;

Tovo San Giacomo 75.000;

Villanova d’Albenga: 158.413,62;

Bardineto: 200.000;

Noli: 200.000;

Laigueglia: 200.000;

Calice Ligure: 200.000.