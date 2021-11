È possibile togliere di nascosto like su Instagram?

A chi non è capitato almeno una volta di mettere un like sbagliato su Instagram? Magari ad una foto di uno sconosciuto, o di una persona che non apprezziamo veramente; così come una storia e così via. Ciò che forse non tutti sanno, però, è che non si tratta di un’azione per forza di cose irreversibile. Ed è possibile rimuovere il like, almeno parzialmente, persino senza far sì che il diretto interessato se ne accorga.

Come fare, quindi, per togliere un like ad una storia o ad un post di Instagram senza che l’utente visualizzi? Vediamolo insieme.

Like su Instagram: cosa sono e perché sono importanti?

Sarebbe sicuramente importante comprendere prima cosa siano, effettivamente, i “like” su Instagram. Non si tratta altro che del “mi piace”, ovvero l’interazione relativamente all’apprezzamento circa una foto o un video postato. Graficamente appare come un cuoricino. Tant’è che molti del settore usano proprio l’espressione “lasciare un cuoricino”. Difatti, è il simbolo di approvazione del social network in questione.

Si tratta del simbolo di interazione forse più importante, sotto tutti i punti di vista. In primo luogo dal punto di vista del marketing: se un contenuto proposto da un utente sarà maggiormente apprezzato, quindi riceverà più like, sarà per forza di cose maggiormente visto. La visibilità, d’altronde, è tutto.

Più like si ricevono, più sarà possibile aumentare l’engagement del profilo: l’algoritmo stesso di Instagram ti premierà e ti mostrerà negli hashtag più noti. Ma sono importanti anche per comprendere quali contenuti possano essere maggiormente apprezzati rispetto ad altri e orientare, quindi, la propria attività.

Togliere like di Instagram senza notifiche: è possibile?

Ma arriviamo al fulcro del nostro articolo: è possibile rimuovere like Instagram senza farlo sapere? Non del tutto. Per rimuovere un like lasciato bisognerà cliccare nuovamente sul “cuoricino”: la notifica, in ogni caso, arriverà all’utente che ha postato il contenuto. Se lasci un like, lo togli e lo lasci sotto un’altra foto di uno stesso utente, quest’ultimo riceverà la notifica riguardante entrambi i like.

E per quanto riguarda le storie Instagram? Presta bene attenzione quando lasci un like o invii una reaction ad una storia Instagram, non potrai in nessun caso eliminare la notifica. I consigli che possono essere preziosi sono quelli di evitare di scorrere velocemente le storie (così facendo si ridurranno i margini di errore) e posizionare il dito quanto più a lato dello schermo del cellulare, mai al centro.

Nascondere i like e altre info

Da diversi mesi, Instagram ha aggiunto anche la possibilità di nascondere il numero effettivo di “mi piace” sotto i post. Nel 2019, il social network aveva totalmente oscurato il numero di like, per poi fare un mezzo passo indietro.

Tornando al discorso precedente, va detto che i “like” risultano essere uno strumento fondamentale per questo social. Consente di comprendere al meglio se la tipologia di contenuto proposto piace alla propria utenza, oppure no. Inoltre, migliorano il posizionamento dei contenuti nelle ricerche Instagram. Ottenere più like su questo social network consente di aprire le porte a sponsorizzazioni e collaborazioni.