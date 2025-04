Alassio celebra 150 anni di amicizia anglo-italiana: un mese di eventi tra storia, cultura e natura in stile British (FOTO e VIDEO)

Un legame storico, che dura da 150 anni, ovvero dall'arrivo dei primi cittadini britannici che, a cavallo tra Ottocento e Novecento, e precisamente a partire dal 1875, scelsero questa perla della Riviera di Ponente affacciata sulla Baia del Sole come casa, buon ritiro e fonte di ispirazione.

Alassio si prepara a celebrare con una manifestazione culturale diffusa e intensa che coinvolgerà l'intera città che prenderà il nome di “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune alassino, con il coinvolgimento degli Assessorati alla Cultura, al Commercio, allo Sport e alla Protezione Animali, e con il patrocinio di Regione Liguria e Fondazione De Mari.

Per tutto il mese di maggio verrà reso omaggio alla profonda influenza che la presenza britannica ha esercitato sul tessuto culturale e architettonico di Alassio, con un ricco calendario di appuntamenti che spaziano tra arte, musica, cinema, letteratura, sport e tradizioni in perfetto stile british.

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile prenotare visite guidate ai Giardini di Villa della Pergola, premiati come “Parco più bello d’Italia” e recentemente selezionati e ammessi tra i prestigiosi Partner Garden della Royal Horticultural Society (tra i pochissimi fuori dal Regno Unito), la più celebre associazione orticolturale al mondo, il cui Patron è Re Carlo III, succeduto in questo ruolo a sua madre, la Regina Elisabetta II.

Questo titolo celebra non solo il valore botanico e scientifico del parco, ma anche il profondo legame storico e culturale che unisce Alassio alla Gran Bretagna, proprio nell’anno in cui ricorrono i 150 anni dall’inizio di questa affascinante storia: era infatti il 1875 quando due gentiluomini scozzesi,e il generale, insieme alle loro famiglie, trascorsero un intero inverno ad Alassio. Nello stesso periodo, il generale McMurdo acquistò due ampi terreni - il Parco Fuor del Vento e il Molino di Sopra - sulla collina di Alassio, in località Costa, da cui ebbe inizio la costruzione del. Con le loro celebri collezioni botaniche, i Giardini raccontano una connessione autentica con la cultura britannica e con le famiglie inglesi che ne segnarono successivamente la storia, come ie gli. Riportati al loro originario splendore grazie ae al lavoro dell’architetto paesaggista, oggi i Giardini offrono (attraverso le visite guidate prenotabili sul sito ) un’esperienza unica tra natura, bellezza e memoria.

Proprio in questo luogo simbolico è stato presentato oggi (24 aprile, ndr) il programma della manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, che si apre venerdì 2 maggio con l’inaugurazione della mostra fotografica “Alassio e gli Inglesi”, un’esposizione di immagini storiche che raccontano la presenza della comunità britannica in città, allestita nella suggestiva cornice del giardino della Richard West Memorial Gallery, visitabile per tutto il mese. A partire dalla stessa data, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate alla Richard West Memorial Gallery e alla English Library mentre per chi desidera esplorare più a fondo le tracce inglesi sul territorio sono previsti diversi tour tematici condotti da Bruno Schivo, con partenza davanti al Palazzo Comunale alle ore 17.00. Tra questi si segnalano i percorsi dedicati agli scrittori, alla fede anglicana, alle ville storiche, all’Hanbury Tennis Club e al cimitero inglese.

Il mese sarà ricco di appuntamenti culturali, come la rassegna cinematografica “Bibliomovie Made in England”, con proiezioni ogni martedì e giovedì, accompagnate da una versione per bambini il sabato pomeriggio. Ogni sabato la Richard West Memorial Gallery ospiterà le suggestive letture teatrali a cura di Giorgio Caprile e Cristina Sarti, che interpreteranno poesie e testi di Shakespeare, Marlowe, Byron, Shelley e Polidori. Gli incontri del ciclo “Alassio di Venerdì”, anch'essi a cura dell'Assessorato alla Cultura, offriranno numerosi spunti con presentazioni, dialoghi e giochi in lingua inglese. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la presentazione del volume di Percy G. Stone Alassio. Its life story, in programma il 16 maggio, e quella del libro Le regine inglesi di Raffaella Ranise, il 30 maggio.

Gli eventi speciali saranno numerosi e diversificati. Sabato 3 maggio, in Piazza Partigiani, si svolgerà “Alassio Pet Lover”, una giornata promossa dall'Assessorato alla Protezione Animali interamente dedicata al mondo canino con sfilate, stand, passeggiate e un raduno dei celebri Welsh Corgi Cardigan, tanto amati dalla regina Elisabetta. Domenica 4 maggio l’ex Chiesa Anglicana ospiterà un emozionante concerto tributo a Edward Elgar eseguito dall’Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure, mentre sabato 10 maggio, in Piazza della Libertà, si terrà l’evento istituzionale con la presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati, delle Autorità diplomatiche britanniche e una conferenza pubblica a cura dell’Avv. Alessandro Bartoli, storico e saggista, e della dott.ssa Francesca Centurione Scotto Boschieri, presidente degli “Amici Giardini Botanici Hanbury”. Nell’occasione si terrà lo svelamento ufficiale della targa Royal Horticultural Society.

Nello stesso fine settimana, sabato 10 e domenica 11 maggio, l'Hanbury Tennis & Padel Club sarà teatro del torneo “Racchette di legno e gesti bianchi”, accompagnato dal tradizionale English Tea Time delle 17, disponibile ogni giorno del mese di maggio.

Domenica 11 maggio l’ex Chiesa Anglicana di Alassio, luogo carico di storia e simbolo della presenza britannica ad Alassio, ospiterà alle ore 21.00 un appuntamento musicale di grande rilievo: il Concerto per violino e pianoforte con protagonisti i due interpreti di fama internazionale Manrico Padovani, al violino, e Andrea Bacchetti al pianoforte. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata.

Domenica 18 maggio sarà la volta della gara di golf “Alassio for Parkinson” promossa dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, che si terrà presso il Golf Club Garlenda, offrendo un evento con finalità solidale che culminerà con premiazioni e rinfresco. In serata, l’ex Chiesa Anglicana ospiterà un concerto della Beatles tribute band “The Beatbox”. Martedì 27 maggio, la giornata sarà dedicata alla sensibilizzazione sulla malattia di Parkinson con attività e incontri: la mattina si terrà una dimostrazione di attività fisica adattata (AFA Parkinson) al Palalassio, mentre nel pomeriggio l’Auditorium della Biblioteca Civica ospiterà il convegno medico-scientifico "Parkinson e attività fisica" diretto dal dottor Tiziano Tamburini con la partecipazione degli esperti britannici di neuroabilitazione Beccy Oliver, Annie Rainbow ed Emma Bracher, con inoltre gli interventi del chinesiologo Marian Mocanu, dei fisiatri Antonella Garnero e Carmelo Lentino, e del neurologo Franco Bruno Grassi.

Non mancheranno le attività per bambini: ogni giovedì pomeriggio alle 17 la Biblioteca ospiterà “Readings for Children”, letture animate in inglese e italiano, mentre i sabati pomeriggio saranno dedicati al cinema per bambini con la sezione “Bibliomovie Made in England for Kids”.

L’intera manifestazione si concluderà sabato 31 maggio con un grande evento finale, il “Goodbye Party”, in programma in Piazza della Libertà a partire dalle ore 18.30, per salutare in festa questo mese ricco di emozioni e contenuti.

Grazie all'impegno dell'Assessorato al Commercio in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, la partecipazione della città sarà visibile anche nelle vetrine degli esercizi commerciali, allestite a tema britannico, e nei menù speciali proposti da bar e ristoranti, con English breakfast, brunch e tè all’inglese. Un QR code presente presso le strutture aderenti permetterà di accedere al programma completo delle iniziative.

“Celebrando i 150 anni del legame tra Alassio e la comunità britannica – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati - intendiamo rendere omaggio a uno dei volti più affascinanti e rappresentativi della nostra città: quello forgiato nei decenni dalla presenza inglese, all’insegna di eleganza, cultura e raffinatezza. In questa occasione desidero esprimere un ringraziamento speciale alla famiglia Ricci e alla famiglia Skordis che, con passione, lungimiranza e un impegno straordinario, hanno saputo tutelare e valorizzare rispettivamente Villa della Pergola, con i suoi meravigliosi Giardini, e l’Hanbury Tennis Club, permettendoci di vivere oggi e proiettare nel futuro questa eredità preziosa che rappresenta un asset di fondamentale importanza per la nostra città”.

“Alassio e gli Inglesi 1875–2025" – sottolinea il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – è un progetto importante che, partendo dall’Assessorato al Turismo, ha coinvolto tutta la nostra Amministrazione Comunale nella costruzione di un programma ricco e trasversale, capace di raccontare al meglio il legame tra gli inglesi e Alassio per offrire a cittadini e ai turisti di tutte le età una proposta culturale di grande interesse che vorremmo diventasse un appuntamento fisso annuale nel calendario delle manifestazioni cittadine. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con passione e competenza alla sua realizzazione, e rivolgo in particolare un sentito ringraziamento agli Uffici Comunali, con un plauso speciale all’Ufficio Turismo per l’impegno e la professionalità dimostrati nel dare vita a una manifestazione così articolata e coinvolgente a fianco della nostra Amministrazione”.

“Regione Liguria – dichiara il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi – sostiene con entusiasmo e orgoglio questa iniziativa di grande valore culturale, capace di valorizzare in modo encomiabile il territorio. Il legame tra Alassio e l’Inghilterra, testimoniato dai luoghi che ancora oggi ne conservano memoria e fascino, rappresenta un patrimonio straordinario, e io credo che questo progetto possa diventare il punto di partenza per altre iniziative che, con Alassio capofila, coinvolgano anche altri comuni custodi dell’eredità britannica, promuovendo in modo integrato e strategico una parte importante della nostra storia e del nostro paesaggio culturale”.

“Quando, diciannove anni fa, - dichiara Silvia Arnaud Ricci, storica dell’arte e proprietaria di Villa della Pergola - abbiamo deciso di salvare Villa della Pergola da una speculazione edilizia che avrebbe cancellato per sempre un pezzo di storia e natura di Alassio, lo abbiamo fatto mossi da un forte senso di responsabilità e amore per questo luogo unico. Nessun progetto faraonico, solo il desiderio di custodire e restituire alla comunità un patrimonio prezioso. Oggi, vedere i Giardini riconosciuti dalla Royal Horticultural Society come Partner Garden, nel 150° anniversario del primo insediamento britannico, è un traguardo che ci emoziona profondamente. Un riconoscimento che premia un percorso fatto di cura, studio e valorizzazione, e che restituisce centralità al dialogo tra Italia e Regno Unito, attraverso la bellezza del paesaggio, della botanica e della memoria storica. Tutti gli eredi delle famiglie inglesi che sono stati proprietari nel corso dei secoli e con cui abbiamo legami profondi si sono dette orgogliose e fiere del lavoro fatto e dei riconoscimenti ottenuti in questi anni. Un momento particolarmente toccante è stato quando, ricevuti a Clarence House da Re Carlo III – allora ancora Principe – ha dimostrato di conoscere nel dettaglio la storia di Villa della Pergola e dei suoi Giardini. Rivolgendosi alle nostre figlie ha detto loro che il ruolo assunto è importante, incoraggiandole a preservare questo straordinario patrimonio botanico e culturale. È essenziale dare valore al nostro heritage: l’iniziativa per i 150 anni rappresenta un’occasione significativa che auspichiamo possa proseguire nel tempo, con visione, qualità e una crescita costante. Alassio è la perla della Riviera e deve tornare ad avere un ruolo centrale nella valorizzazione del patrimonio inglese che ci è stato affidato, un’eredità preziosa che merita attenzione, tutela e rinnovata vitalità”.

Tutti gli eventi, salvo dove diversamente specificato, sono gratuiti e aperti al pubblico. È consigliata la prenotazione per i concerti, i tour guidati e la maratona cinematografica. Le iniziative del progetto “Alassio e gli Inglesi 1875–2025” sono illustrate nella sezione dedicata del portale turistico della città (CLICCA QUI).