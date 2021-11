Foglie gialle nelle piante: che cosa significano?

Se le foglie di una pianta tendono ad ingiallire, le cause possono essere molte. Intervenire al più presto è sicuramente l’azione migliore da fare. Questo se si conoscono i problemi più comuni che portano le foglie delle piante a diventare gialle.

In questa guida scritta con gli esperti di vivodibenessere.it , abbiamo preso in esame le problematiche più comuni che portano le foglie di una pianta a diventare gialle. Per chi è alla ricerca di rimedi naturali per mantenere in salute le piante che ha in casa o sul proprio balcone, il progetto editoriale di vivodibenessere.it è ricco di guide e approfondimenti.

1: stress da umidità

L’eccesso o la mancanza di acqua sono spesso i colpevoli principali dello stato di salute di una pianta. Se le foglie di una pianta iniziano ad ingiallire, nel 90% dei casi la causa è dovuta all’acqua. Il terreno è asciutto o fradicio?



Vediamo cosa fare in entrambe le situazioni.



Se le piante non ricevono abbastanza acqua, lasciano cadere le foglie per evitare la traspirazione (in parole più semplici, l’azione che gli permette di sudare) per conservare la poca acqua a loro disposizione. Prima che queste foglie cadono, tendono a diventare di colore giallo. È bene verificare ogni quando si annaffiano per evitare questo problema.



Se al contrario il terreno è troppo bagnato, una dose eccessiva di acqua può portare le radici della pianta ad “affogare”. Situazione che con il passare del tempo e la mancanza di ossigeno porta alla morte della pianta. Un terriccio fradicio e l’insorgere di foglie gialle significano che la dose di acqua data alla pianta è superiore al suo fabbisogno e che il terriccio non drena l’acqua in eccesso. È bene diminuire l’acqua e verificare se è il caso di andare ad inserire uno strato drenante di terriccio nel vaso della pianta.

2: normale invecchiamento della pianta

Così come succede per le persone, anche le piante – e di conseguenza le loro foglie – invecchiano. Se non si riscontrano problemi nello stato di salute della pianta, l’ingiallimento di alcune foglie è semplicemente una parte del loro normale ciclo di vita.



In questo caso non ci si deve preoccupare. Se si nota che le foglie ingiallite tendono ad aumentare, può essere una buona idea potare parte dei rami della pianta. Così che possa prende forza e allo stesso tempo dare vita a nuovi rami più giovani.



3: Correnti di aria fredda

Se nella propria abitazione sono presenti molte correnti di aria fredda, questa situazione può portare all’ingiallimento di piante tropicali o con foglie di grandi dimensioni. Una esposizione prolungata a correnti di aria fredda può portare all’imbrunimento delle foglie e alla successiva comparsa di macchie chiare.



Questa tipologia di problema si verifica in particolare nel periodo estivo. Se una pianta si trova nelle vicinanze di un climatizzatore o di una finestra socchiusa può non trovarsi a proprio agio. Se si nota la comparsa di foglie gialle è bene spostarla in una zona della stanza più riparata.



4: Mancanza di luce

Le piante che ricevono poca luce durante l’arco della giornata tendono a ingiallire le foglie più basse prima di farle cadere. Se ci si accorge di questa situazione, il problema spesso è legato quasi sicuramente alla mancanza di luce.



Inoltre, una pianta che vede ingiallire le proprie foglie per mancanza di luce, tende tipicamente ad ingiallire le foglie sul lato che è meno esposto alla luce del sole. Per sopperire a questo problema, oltre naturalmente a cambiare posizione alla pianta, si può procedere a girare il vaso che la ospita. In questo modo, la parte della pianta che rimaneva in penombra potrà ricevere una quantità maggiore di luce.



5: Carenza di nutrimento

Un altro fattore che può portare all’ingiallimento delle foglie di una pianta è la mancanza di nutrienti necessari alla sua crescita. Questo fattore si può verificare a causa della presenza di troppo calcio nell’acqua o di una carenza di azoto.



Se il motivo dell’ingiallimento è questo, si potrà notare che la parte superiore delle foglie sarà la zona che si ingiallisce per prima. In alcune situazioni, si potrà notare che le venature presenti sulla foglia rimangono scure, mentre il resto della foglia ingiallisce.



Le sostanze nutrienti richieste da una pianta variano da specie a specie. Non esiste una formula magica che rappresenta il fabbisogno ideale per tutte le piante.



È importante verificare di tanto in tanto se la propria pianta è in salute. Se non lo è, si deve procedere ad analizzare uno di questi 5 punti per comprendere quale può essere il problema che ha portato all’ingiallimento delle foglie.