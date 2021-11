Brunetto (Lega) incontra veterinari Asl: "Allarme allocazione nei canili"

"Stamane ho incontrato i veterinari responsabili delle strutture di Sanità Animale delle 5 Asl liguri Ennio Pelazza, Marco Lovesio, Roberto Parodi, Alessandra Raffo, Elena Maria Teneggi, e il direttore della struttura complessa di Alisa Sicurezza Alimentare e Sanità Animale Roberto Moschi". Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

"Oltre alla carenza di personale, per la quale sono previsti concorsi, mi sono stati illustrati i problemi sul randagismo e l’allarme sull’allocazione dei canili, che risente anche dell’afflusso di animali dal Sud Italia. Molti dei cani che vengono adottati a seguito delle campagne di sensibilizzazione sono di razza Pitbull, Corso, Dogo argentino, che sono impegnativi da gestire per le famiglie e quindi, spesso, poi ritornano al canile".

"Oggi in Liguria risultano circa mille animali ospiti nei canili, di cui 500 nel territorio dell’Asl 1 Imperiese. Una quota che suscita perplessità e per la quale occorre lavorare per trovare una soluzione. In tal senso ho intenzione di incontrare anche i presidenti degli Ordini provinciali dei Veterinari" conclude Brunetto.