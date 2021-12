Grande Liguria: "La sanità in provincia di Savona è sotto attacco"

"Ennesimo incontro sulla sanità disertato dal governatore Toti, nonché assessore alla sanità, questa volta è toccato ad Albenga. È chiaro a tutti che la sanità in provincia di Savona e sotto attacco: declassamenti, trasformazioni di ospedali e silenzio assoluto su quale progetto si vuole adottare per il nuovo Santa Corona". Cosi commenta in una nota Grande Liguria.

"Da tempo noi diciamo che i quattro ospedali sono tutti sulla stessa barca e che va organizzato in tempi brevissimi un incontro con tutti i sindaci della provincia di Savona e Imperia, invitando il governatore a partecipare, e se anche in questo caso facesse orecchie da mercante non presentandosi, vorrà dire che se la montagna non va da Maometto, sarà Maometto ad andare dalla montagna".

"Nel frattempo invitiamo gli eletti in parlamento e in Regione di qualsiasi colore politico ad attivarsi per fare si che si possa finalmente confrontarci su argomento così delicato" concludono da Grande Liguria.