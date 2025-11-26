Fermata auto sospetta: un occupante tenta la fuga, tre arresti per droga

Nella notte tra lunedì e martedì, a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti delle Volanti, nella zona di via Stalingrado, hanno notato un’autovettura sospetta, hanno proceduto a intercettarla e a effettuare un controllo sugli occupanti: un cinquantenne italiano, che era alla guida, e altre due persone di origine straniera.

Uno di questi, un trentenne originario del Marocco, al momento del controllo ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti dopo un movimentato inseguimento, risultando in possesso di oltre 1.700 euro in banconote di piccolo taglio.

Il controllo è stato esteso all’altro passeggero, un trentasettenne di origine egiziana, e ha permesso di rinvenire indosso al soggetto circa 3 grammi di cocaina, oltre a 57 grammi di hashish e a un bilancino di precisione.

Dal controllo effettuato all’interno dell’autovettura sono stati inoltre rinvenuti altri 42 grammi di cocaina.

Quanto rinvenuto testimoniava chiaramente il coinvolgimento di tutti e tre i soggetti in un’attività di spaccio, considerato non solo il possesso di due diversi tipi di sostanze stupefacenti, ma anche del bilancino di precisione e della somma di denaro, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Grazie al prezioso ausilio di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri – a riprova del costante spirito di collaborazione istituzionale tra le Forze di Polizia – gli operatori della Squadra Volanti hanno tratto in arresto i tre uomini, due dei quali gravati da precedenti di polizia specifici.

Nella mattinata di ieri, gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto il carcere per l’egiziano, gli arresti domiciliari per l’italiano e, per il marocchino, il divieto di dimora nella provincia di Savona.