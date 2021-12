EQUOTUBE: UN’EMOZIONE DA VIVERE O DA REGALARE

L’idea di EquoTube nasce dalla volontà di promuovere il turismo di eccellenza e di valorizzazione territoriale, alla scoperta dell’autenticità caratterizzata dal Made in Italy.

È un’idea altamente innovativa: diverse tipologie di cofanetti regalo viaggi, che contengono proposte di viaggio di ogni genere.

I percorsi di EquoTube mostrano un’Italia caratterizzata dalle cose semplici, dai prodotti tipici e biologici, dagli usi e costumi veri, dalla gente cordiale e attenta all’ambiente.

Ogni pacchetto contiene differenti proposte di viaggio per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti i nostri clienti; dal pernottamento di una notte al week-end, dai soggiorni gastronomici a quelli legati al benessere e al relax o a quelli pensati apposte per la famiglia.

La proposta di viaggio è letteralmente racchiusa in un tubo realizzato nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente: un’idea regalo nuova, utile e divertente.

All’interno viene descritta l’offerta nei minimi dettagli illustrando i servizi inclusi, le strutture, le attività previste durante il soggiorno e ogni tipo di informazione utile al viaggio.

TURISMO RESPONSABILE

L’idea è quella di rendere fruibile a tutti il turismo vero, quello che fa sentire ospiti i clienti e che fa godere loro della capacità di accoglienza della nostra Italia.

Con EquoTube abbiamo selezionato le migliori strutture ricettive italiane, certificate da WWF, Legambiente, Icea e aderenti ai principi dell’ospitalità responsabile di AITR.

Il Turismo Responsabile vuole portare avanti un progetto costante di sviluppo delle comunità locali, sulla base di alcuni principi fondamentali:

• ETICITÀ di ogni percorso e progetto;

• SOSTENIBILITÀ ambientale, culturale, identitaria;

• RISPETTO dei luoghi, della natura e delle persone;

• RESPONSABILITÀ di chi viaggia, accoglie o fa viaggiare

L’obiettivo che ci poniamo è il raggruppamento di tutte le forme di turismo mettendo al centro del viaggio l'uomo e l'incontro tra il viaggiatore e le comunità ospitanti inserendosi in un progetto di sviluppo del territorio.

Localmente si vuole sviluppare il territorio, valorizzandone le ricchezze e le peculiarità; il turismo responsabile, infatti, si pone come obiettivo principale la responsabilizzazione sociale, la presa di coscienza, il rispetto della natura e delle persone, eque condizioni e trattamento migliorativo dei lavoratori, utilizzo di prodotti biologici a km zero solidali, il risparmio energetico ed il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Un’altra iniziativa importante di EquoTube è voler essere sostenibile anche nel packaging; infatti il tubo è prodotto con materiale riciclabile e confezionato con colle naturali.

Per la stampa la scelta ricade su una tipografia locale, che ironicamente definiamo "a km zero", riducendo così tutte le conseguenze ambientali dello spostamento del materiale.

Si tratta di una tipografia ad emissioni zero poiché re-impianta alberi nel vicino Parco del Ticino in base alle proprie emissioni di CO2, secondo una prassi ben definita e monitorata costantemente.

Per promuovere il riciclo del tubo è stato anche attivato un progetto di riciclo per ridurre ulteriormente l'impatto sull'ambiente.

È possibile visualizzare sia online sia sui social tutte le idee creative che si possono realizzare con il tubo; abbiamo anche aperto una collaborazione con l'Associazione Riusa per realizzare laboratori e riutilizzare i tubi mentre acquistiVerdi.it ha creato un e-book per alcune idee di riciclo.

Scegliere EquoTube significa:

• Originalità: si tratta del primo GiftTube che tratta il turismo sostenibile offrendo un’esperienza, sicura, originale ed esclusiva.

• Qualità perché gli ideatori e i fornitori dei servizi utilizzati nel pacchetto aderiscono da anni al circuito del turismo responsabile e solidale AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).

• Garanzia dei nostri partner e delle strutture aderenti che rispondono ad una precisa Carta di Valori del Turismo Responsabile e alla Carta Italiana dell’Ospitalità Responsabile.

• Chiarezza, flessibilità, prezzo sono alla base di EquoTube poiché chiara è l’offerta proposta ai clienti, flessibile perché siamo attenti alle esigenze dei nostri ospiti, ma anche conveniente perché i prezzi sono competitivi.

CRITERI DI EQUOTUBE

Le strutture che aderiscono ad EquoTube devono sottoporsi ad un test di valutazione rispondendo in modo congruo al 70% delle richieste, a giudizio insindacabile di EquoTube.

Queste sono le dodici domande che sottoponiamo alle strutture e fanno concretamente parte del contratto che le aziende sottoscrivono:

1. La struttura è in un particolare contesto naturale

2. Si mettono in pratica accorgimenti per un minor consumo di acqua ed energia ?

3. Si utilizzano fonti di energia alternative?

4. Viene praticata la raccolta differenziata?

5. Sono proposti prodotti tipici locali a km zero?

6. Vengono utilizzati prodotti equosolidali o biologici?

7. Si utilizzano mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (bicicletta, a piedi, cavallo, barca a vela)?

8. Le attività possono essere definite almeno con uno di questi aggettivi: particolari, sostenibili o creative?

9. Le attività mirano alla conoscenza vera del territorio ed al contatto con la comunità ospitante e le sue tradizioni?

10. Vengono sensibilizzati i viaggiatori, affinché mettano in pratica accorgimenti per un minor consumo di acqua ed energia?

11. La struttura cerca di valorizzare la qualità dei viaggiatori, piuttosto che la quantità?

12. La struttura prevede agevolazioni per diversamente abili?