L'attesa è finita: da questa sera su TV2000 in onda la seconda stagione di "Canonico"

Interpretato da Michele La Ginestra, don Michele è un sacerdote reduce da un'esperienza in Sud America che viene inviato in un piccolo paese: lì si scontra con problemi di ogni grado, facendosi "compagno di viaggio" dei suoi parrocchiani, ma soprattutto punto di riferimento per tutti, dai giovani che hanno smarrito la fede ai credenti alle prese con i dubbi e le difficoltà del vivere quotidiano. Divertente, concreta, dinamica, la serie vuole condurre lo spettatore alla riscoperta di una figura centrale come quella del sacerdote, ma in una chiave inedita.