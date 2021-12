16 dicembre sciopero del trasporto pubblico locale, Tpl Linea: "Garantiti servizi essenziali"

Lo sciopero generale del prossimo 16 dicembre proclamato da Cgil e Uil interesserà anche il settore dei trasporti, compreso, quindi, il trasporto pubblico locale.

"Tpl Linea - si legge nella nota - informa la clientela che, a causa della protesta sindacale, con adesione a livello regionale e provinciale da parte della Filt-Cgil e della Uil Trasporti, per la giornata di giovedì 16 dicembre i servizi di questa azienda potranno subire alcune riduzioni".

Lo sciopero del personale avrà le seguenti modalità: da inizio servizio alle ore 5.00, dalle 8.30 alle 17.30 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Saranno garantiti i servizi essenziali: non si escludono ulteriori disagi prima o dopo le ore di sciopero programmato (in relazione all’adesione dei dipendenti dell’azienda di trasporto savonese). Tpl Linea si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero.