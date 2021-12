Loano, scuole "Valerga" al freddo. Il sindaco Lettieri: "Caldaia in blocco per l'ennesima volta, occorre cambiare registro"

Un problema all'impianto di riscaldamento ha creato più di un disagio questa mattina ad alunni, maestri e personale scolastico della scuola elementare "Valerga" di Loano.

La problematica delle basse temperature all'interno della struttura loanese non è purtroppo una novità e a tal proposito il sindaco Luca Lettieri ha sottolineato ai microfoni di Savonanews tutto il suo disappunto: "La caldaia è andata in blocco per l'ennesima volta - le parole del primo cittadino - Stanno partendo le contestazioni alla ditta perchè è inaccettabile lasciare alunni, insegnanti e personale scolastico al freddo".

"Occorre cambiare registro nella gestione 'calore' delle scuole alla luce delle prescrizioni covid che impongono di arieggiare spesso i locali" ha concluso il sindaco di Loano.