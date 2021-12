“Sportivi Savonesi nel mondo”: premiati dal comune di Savona atleti, istruttori e arbitri reduci dalle Olimpiadi di Tokyo 2020

Atleti, istruttori e arbitri savonesi reduci dalla spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 premiati dall’Amministrazione e dall’intera città di Savona in segno di riconoscenza: la cerimonia si terrà giovedì 16 dicembre alle 12 presso la Sala Rossa del Palazzo comunale.

“La spedizione savonese è stata molto nutrita, essendo composta da ben 12 persone tra atleti, istruttori, arbitri che hanno preso parte alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi - afferma l'assessore allo sport Francesco Rossello -. È un risultato straordinario per la nostra città, che va riconosciuto e valorizzato. Non è la prima volta che atleti savonesi si impongono ai massimi livelli internazionali, per questo in futuro proporremo una modifica ai regolamenti comunali introducendo il riconoscimento ‘Sportivi Savonesi del mondo’ proprio con l'obiettivo di sottolineare e celebrare i risultati dei nostri sportivi”.

Questi i nomi dei 12 savonesi che verranno premiati: Enrica Berlingeri, giudice canoa slalom; Chiara Rebagliati, tiro con l'arco; Fulvio Cantini, giudice tiro con l'arco; Matteo Orsi, tennistavolo; Sandro Boraschi, direttore tecnico nazionale italiana paralimpica di pesistica; Federica Sala, Costanza Di Camillo, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Domiziana Cavanna della Nazionale Italiana di nuoto sincronizzato; Patrizia Giallombardo, commissario tecnico nazionale italiana nuoto sincronizzato; Mirco Ferrari, preparatore atletico nazionale italiana nuoto sincronizzato.

“Un numero così significativo di atleti savonesi nella spedizione olimpica - dichiara il sindaco Marco Russo - è il segno più tangibile di una città viva, dove la cultura del lavoro, su cui si fonda la nostra comunità, è espressa perfettamente dalla passione e dall'abnegazione di questi sportivi. È bello poi constatare quanto fosse variegata la spedizione savonese, sia per età che per ruoli. Poter esprimere ai massimi livelli internazionali non solo giovani atleti, ma anche arbitri e istruttori rappresenta il simbolo di un dialogo tra generazioni, con gli atleti di ieri che mettono a disposizione la propria competenza ed esperienza per far crescere al meglio i giovani di oggi”.

Alla cerimonia prenderanno parte il delegato del CONI Roberto Pizzorno e quello del CIP Giuseppe Corso. A causa delle restrizioni per il covid, la Sala Rossa sarà accessibile solo ai premiati e ad alcune autorità. La cerimonia verrà comunque trasmessa in diretta streaming nel canale youtube del comune di Savona.