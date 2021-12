Varazze, la fiamma sale alta in cielo per un sereno 2022: acceso il Confuoco

Il peggioramento delle condizioni sanitarie hanno di fatto stoppato la cerimonia di oggi del Confuoco sul Priamar a Savona, Varazze però non ha voluto stoppare la tradizione e ieri pomeriggio è stato acceso il ceppo con il fumo e la fiamma che è andata dritto verso il cielo così da augurare un buon 2022.

La classica cerimonia si è svolta di fronte alla chiesa di Sant'Ambrogio con canti e balli e costumi medievali e la presenza nell'abate, il varazzino Mario Traversi che non si è lasciato andare agli storici mugugni rivolti al sindaco.

"Nessun mugugno per la Amministrazione ma tanti buoni consigli da tenere a mente nel mettere in atto l'azione di governo della città per l'anno prossimo. Il fumo dell'alloro bruciato è andato dritto segno di buon auspicio, speriamo sia così, ci meritiamo tutti una ripresa veloce e certa" ha detto il sindaco Luigi Pierfederici.

"Grazie al Campanin Russu per l'organizzazione dell'evento, alle associazioni delle sacre rappresentazioni, alla asd Danzastudio Varazze, alla confraternita della Assunta per la partecipazione. Ringrazio l'Assessorato alla valorizzazione del patrimonio storico culturale cittadino, guidato dall assessore Mariangela Calcagno, per il coordinamento, l'Assessore Callandrone, la vicepresidente del Consiglio Comunale Michelela Biggi ed il Capogruppo Andrea Gandolfo per la partecipazione in rappresentanza della Amministrazione" ha concluso il primo cittadino varazzino.