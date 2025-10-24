Esso Italiana, vertice fiume in Unione Industriali: "Forte rigidità dell'azienda, questione molto difficile"

Una riunione fiume durata 6 ore che non ha portato al momento ad una soluzione condivisa.

In Unione Industriali nuovo vertice tra le organizzazioni sindacali e i vertici aziendali di Esso Italiana dopo le lettere di licenziamento collettivo inviate da ExxonMobil per 31 lavoratori dello stabilimento di Vado Ligure (41 unità compresi i dipendenti di Milano).

In totale sono 105 i dipendenti, 91 nell'impianto vadese e 14 in quello milanese della Esso Olii Lubrificanti.

"Abbiamo fatto una lunghissima riunione molto complicata per cercare possibili soluzioni e invitare l'azienda a discutere le nostre posizioni - hanno spiegato unitariamente Tino Amatiello, Filcams Cgil, Corrado Calvanico, Femca Cisl e Edoardo Pastorino, Uiltec Uil - Oggi faremo l'assemblea dei lavoratori e martedí 28 un tavolo tecnico (parteciperanno l'rsu, i sindacati e l'azienda.ndr) per provare a trovare un accordo. Rsu farà infatti un'indagine a tappeto tra i lavoratori per capire se ci sono volontari (per i quali l'azienda proporra incentivi a chi volontariamente decide di lasciare il posto di lavoro. ndr) o per cercare soluzioni alternative. Abbiamo riscontrato una forte rigidità da parte dell'azienda a trattare. La questione è molto difficile".

La preoccupazione è tanta in quanto i lavoratori (non operai ma amministrativi) la maggior parte sono giovani, con intere famiglie a rischio e di difficile ricollocazione nel mondo del lavoro.