Calice, ecco il nuovo manto e la copertura per i campi da tennis di Santa Libera

L'anno venturo dovrebbe riportare, salvo quelli che ormai sembrano restare solo imprevisti, gli appassionati di tennis nuovamente sui suoi campi il polo sportivo comunale di Calice Ligure.

Nei giorni scorsi è infatti stata ultimata la posa del nuovo manto in resina in sostituzione del vecchio terreno in terra rossa dei campi e terminata la nuova copertura di uno dei due, grazie al contributo stanziato dall'Amministrazione Comi in parte grazie a risorse proprie. tra cui contributi derivanti dalla Regione, e in parte col contributo ministeriale del bando "Sport e Periferie" per un totale di investimento che si aggira attorno ai 530 mila euro complessivi.

Di questi, parte è stata adoperata per altri interventi di recupero della struttura di località Santa Libera, nell'ottica di un prossimo ritorno alla gestione in concessione con già completata la ristrutturazione degli spogliatoi lato mare, comprensivi di opere di efficientamento energetico.