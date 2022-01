Ottimizzatori fotovoltaico: cosa sono e a cosa servono

Stai per decidere l'installazione di un impianto Fotovoltaico per sganciarti almeno parzialmente dalla fornitura elettrica che ha raggiunto costi incredibili? Forse ti hanno proposto un impianto dotato di Ottimizzatori. Cosa sono, a cosa servono, quanto costa in più?

Cosa sono gli Ottimizzatori Fotovoltaico

Con il termine Ottimizzatori Fotovoltaico ci si riferisce ad apparecchi elettronici applicati a ciascun pannello fotovoltaico. Il loro scopo è massimizzare la resa dell'impianto ottimizzando la resa di ciascun pannello, senza diminuire la resa totale dell'impianto anche in presenza di guasti o ombreggiature, sporcizia, di singoli pannelli.

Nei soliti impianti, i diversi pannelli che lo compongono sono collegati tra loro “in serie”. Da questo deriva che ciascun pannello lavora per conto suo ma essendo collegato in serie agli altri, un suo problema si riflette sulla resa complessiva.

Attraverso gli ottimizzatori fotovoltaico, l'apparecchio applicato è connesso in wireless alla centralina che controlla gli inverter. Attraverso un sistema elettronico, del quale tralasciamo i dettagli di funzionamento per non tediarti inutilmente, essendo ininfluente sulla decisione di adottarli oppure no, ciascun pannello viene fatto funzionare al massimo della potenzialità senza influire sugli altri pannelli dell'impianto.

A cosa servono gli Ottimizzatori Fotovoltaico

Saprai molto bene, ad esempio, che sporcizia, accumulo di foglie, semplicemente ombreggiamenti temporanei e parziali del singolo pannello diminuisce la sua resa. Con gli Ottimizzatori Fotovoltaico tutto questo viene superato in rapporto al sistema complessivo.

Ogni pannello viene fatto funzionare sfruttando al massimo ciascuna sua area. Il collegamento Wireless consente a ciascun pannello di funzionare al meglio indipendentemente dagli altri e alla centralina che controlla l'inverter di farlo funzionare al massimo per sopperire anche alle carenze dei singoli pannelli.

Tutto questo si traduce in un incremento della resa complessiva dell'impianto, nella più semplice individuazione di guasti e problemi dei singoli pannelli, facilitando la manutenzione mirata.

Gli esperti ritengono, calcoli alla mano, che l'incremento di resa dell'impianto, dotato di Ottimizzatori ESTG rispetto ad un comune impianto in serie, è pari al 25%. Non è certo poco come risultato ma quanto incidono gli Ottimizzatori sul costo complessivo dell'impianto?

Quanto costano gli Ottimizzatori Fotovoltaico

Gli Ottimizzatori Fotovoltaico, quindi, sono apparecchi dotati di scheda elettronica e connessione Wireless con la centralina dell'impianto. Ciascuno ha un costo approssimativo di 50 Euro.

Dovendo essere applicati in ragione di uno per ciascun pannello, per un impianto ad uso domestico che si compone di 8-10 pannelli, il costo complessivo degli ottimizzatori si aggira intorno ai 400-500 Euro ma questo aumenta significativamente l'efficienza energetica dell'impianto che si traduce in risparmio nel tempo.