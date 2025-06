Conto alla rovescia per circa 2000 studenti degli istituti superiori, mercoledì la prima prova scritta della maturità

Con la riunione plenaria delle 53 commissioni d’esame, prende il via oggi anche nella provincia di Savona il calendario ufficiale della Maturità 2025. Oltre 2.000 studenti si preparano ad affrontare le prove scritte, a partire da mercoledì con Italiano.

Il primo scritto, quello di Italiano, è previsto per mercoledì alle 8.30 e avrà una durata massima di sei ore. La prova si svolgerà con modalità identiche in tutti gli istituti: i maturandi potranno scegliere tra sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione, riferite a diversi ambiti – artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, economico, tecnologico e sociale.

Giovedì, invece, sarà la volta della seconda prova scritta, incentrata sulle discipline di ciascun indirizzo. Per i licei, le materie sono state definite con apposito decreto ministeriale: Latino per il Classico, Matematica per lo Scientifico (inclusi l’indirizzo Sportivo e Scienze applicate), Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (e Diritto ed Economia politica per l’opzione Economico-sociale), discipline progettuali specifiche per l’Artistico, Teoria, Analisi e Composizione per il Musicale e Tecniche della danza per il Coreutico.

Negli istituti tecnici e professionali, invece, la seconda prova non si concentra su singole materie, ma valuta le competenze acquisite e i nuclei tematici fondamentali dell’indirizzo di studi.